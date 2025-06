Regime sionista quasi crollato schiaffo agli Usa | Khamenei riappare in tv

Il recente crollo del regime sionista e il colpo agli interessi americani segnano una svolta geopolitica senza precedenti, con l'ayatollah Khamenei che riappare in TV per commentare questa intricata battaglia. Dopo 12 giorni di tensione, la sua voce si fa sentire come mai prima d’ora, offrendo uno sguardo sul nuovo equilibrio di potere tra Iran, Israele e gli Stati Uniti. Restate con noi per scoprire cosa potrebbe succedere ora...

Considerato l'obiettivo numero uno della recente campagna di bombardamenti israeliani, l'ayatollah Ali Khamenei è rimasto nascosto per tutta la durata della guerra dei 12 giorni tra lo Stato ebraico e l'Iran. Oggi, dopo essersi complimentato con la sua nazione per "la vittoria sul regime sionista" su X, la guida suprema della repubblica islamica ha annunciato un discorso televisivo pensato per commentare la fine del conflitto con Tel Aviv. "Nonostante tutto il clamore e tutte le affermazioni, il regime sionista è quasi crollato ed è stato schiacciato sotto i colpi della Repubblica Islamica", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Regime sionista quasi crollato, schiaffo agli Usa": Khamenei riappare in tv

