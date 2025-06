Dopo una sfida infuocata e ricca di colpi di scena, le campionesse de Le Trerapiste hanno mostrato ancora una volta la loro intelligenza e spirito di squadra, lasciando il pubblico senza parole. La tensione si è fatta palpabile, culminando in un finale sorprendete che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Ma cosa è successo esattamente? Scopriamolo insieme in questa entusiasmante reazione a catena imbarazzante rivolta dopo la puntata!

Le Trerapiste, campionesse di Reazione a Catena, il programma condotto da Pino Insegno su Rai 1, sono state¬†sfidate dai Popcorn nella puntata andata in onda questa sera, gioved√¨ 26 giugno. Riccardo, Cristiana e Roberto da Carpi, in provincia di Modena, hanno spiegato che il nome del loro team deriva dalla loro passione per il cinema. Ognuno di loro ha una preferenza diversa:¬†horror, fantascienza e commedia. Ad avere la meglio all'intesa vincente sono state le campionesse, che hanno centrato 7 parole contro le 6 indovinate dagli sfidanti. Le Trerapiste quindi sono arrivate all'ultima catena. Di 113mila euro il montepremi iniziale, poi sceso¬†a 3. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it