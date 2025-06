Re Carlo sedotto da Amal Clooney Camilla sparita

Re Carlo ha stupito tutti ospitando i vincitori dei King’s Trust Awards 2025, tra cui i celeberrimi George e Amal Clooney, che hanno incantato Sua Maestà. Mentre Camilla era assente, il monarca ha deciso di invitare la coppia a Palazzo, alimentando voci di un possibile allontanamento da Harry e Meghan Markle. Un gesto che potrebbe segnare una nuova fase nei rapporti reali e nelle dinamiche di corte.

Re Carlo ha ospitato i vincitori dei King’s Trust Awards 2025 a Buckingham Palace, insieme ai sostenitori dell’associazione e tra questi c’erano George e Amal Clooney che ha letteralmente affascinato Sua Maestà. Mentre Camilla era assente. Re Carlo invita a Palazzo George e Amal Clooney. Altra vendetta di Re Carlo nei confronti di Harry e Meghan Markle. Dopo aver accettato di comparire in un documentario su Netflix, ha invitato a Palazzo George Clooney e sua moglie Amal. La coppia era tra gli ospiti del matrimonio dei Sussex e per mesi la Duchessa ha cercato di entrare in contatto con la star di Hollywood per rilanciare la sua carriera cinematografica, senza però ottenere risposta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo sedotto da Amal Clooney. Camilla sparita

