Ravarino celebra lo sport per tutti con la ‘’Giornata della Relazione e dell’Inclusione’’

Ravarino celebra lo sport per tutti con la 82168217Giornata della Relazione e dell’Inclusione, un’occasione speciale per unire comunità e divertimento attraverso il linguaggio universale dello sport. Sabato 28 giugno, presso gli impianti sportivi del Comune di Ravarino in via Maestra 175, si svolgerà un evento coinvolgente, ricco di attività pensate per promuovere valori come l’uguaglianza, la solidarietà e l’amicizia, perché lo sport è il ponte che avvicina tutti noi.

Cari genitori, il 28 giugno 2025 vi invitiamo a offrire ai vostri figli un'opportunità preziosa: partecipare alla Giornata della Relazione e dell'Inclusione, un evento pensato per coltivare i valori dell'amicizia, del rispetto e dell'accoglienza.

