Giacomo Raspadori sta scalando le gerarchie della Lazio come possibile nuovo "falso nueve" sotto la guida di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste cerca un attaccante versatile che sostituisca Valentin Castellanos senza essere un classico centravanti, puntando su profili come Raspadori e Oyarzabal. La sfida è aperta: potrà il talento del Napoli o lo spagnolo della Real Sociedad vestire presto la maglia biancoceleste?

Giacomo Raspadori può diventare il nuovo Mertens nella Lazio di Maurizio Sarri? Il tecnico cerca un attaccante al posto di Valentin Castellanos, ma che non sia un vero e proprio centravanti. Difatti, si fanno i nomi del giocatore del Napoli, che abbiamo visto adattarsi meglio con una vera punta accanto (Lukaku), e dello spagnolo della Real Sociedad Oyarzabal, che nasce come ala ma in Nazionale ha giocato da falso nove. Sarri vuole uno tra Raspadori e Oyarzabal alla Lazio. Come riportato da Il Messaggero nell’edizione odierna? Sarri al momento è concentrato sul lavoro ma preoccupato, se dovesse restare solo con la rosa che ha in mano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Raspadori, Sarri lo vuole alla Lazio come falso nove: diventerà il nuovo Mertens biancoceleste?

