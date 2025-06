Rapporto sulle Medie imprese | nel 2023 l’Italia prima in Europa per produttività Focus sulla Campania

Nel 2023, le medie imprese italiane si confermano leader in Europa per produttività, conquistando risultati sorprendenti in fatturato e occupazione, con la Campania che emerge come autentico fiore all'occhiello. Queste aziende, esempio di eccellenza del capitalismo familiare, dimostrano che l’Italia può competere con successo sui mercati internazionali. Sono il volto più competitivo dell’industria manifatturiera tricolore, e questa realtà merita di essere approfondita per comprendere il segreto del loro successo.

Vincono il confronto con le concorrenti tedesche e francesi avendo risultati migliori su fatturato e occupazione, sono seconde solo alle spagnole, ma sul fronte della produttività non hanno rivali: è la fotografia delle medie imprese italiane che esprime il volto più competitivo dell’industria manifatturiera tricolore. Si tratta di una realtà d’eccellenza del nostro capitalismo familiare composta da 3.650 aziende, prevalentemente operanti nei comparti del made in Italy, che in dieci anni, tra il 2014 ed il 2023, ha registrato un aumento del 31,3% della produttività del lavoro, del 54,9% delle vendite e del 24,2% dell’occupazione, correndo allo stesso ritmo delle colleghe nazionali di medio-grande dimensione (+55,3%) e più speditamente dei gruppi maggiori (+42,1%). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

