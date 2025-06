Rapine violente e aggressioni in centro a Reggio Emilia | cinque misure cautelari Il video dei pestaggi

Un’ondata di violenza scuote il centro di Reggio Emilia: tra fine marzo e inizio aprile, un gruppo di giovani tunisini ha perpetrato tre rapine brutali e un’aggressione che ha lasciato un segno indelebile sul volto di un giovane egiziano. Le autorità, coordinate dalla Procura, hanno messo fine a questa escalation con cinque misure cautelari, sottolineando l’importanza della sicurezza urbana e della giustizia. La lotta contro la criminalità non si ferma qui.

Tra fine marzo e inizio aprile hanno commesso tre rapine violente e un'aggressione con lo sfregio permanente del viso di un giovane egiziano. Al termine di indagini su un gruppo di giovani tunisini, coordinate dalla Procura di Reggio Emilia e di quella per i minorenni di Bologna, la squadra mobile reggiana ha eseguito cinque misure cautelari. Per tre maggiorenni, con precedenti, il Gip ha disposto la custodia in carcere, mentre per due minori il collocamento in comunità. Un terzo minore destinatario di misura è irreperibile, mentre un quarto era già stato arrestato per altre vicende, poco dopo i fatti.