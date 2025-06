Rapinata violentemente in chiesa a Padova mentre sta pregando 32enne arrestato | scoperti furti a raffica

Un terribile episodio scuote Padova: un uomo di 32 anni, tunisino, è stato arrestato per aver commesso rapine violente in chiesa, aggredendo donne e minori con spray urticante. Questa vicenda evidenzia l’importanza di garantire sicurezza e vigilanza in luoghi sacri, proteggendo chi cerca conforto e preghiera. La comunità ora si interroga su misure preventive efficaci per evitare che simili episodi si ripetano, rafforzando il senso di protezione e fiducia.

Padova, violenza sessuale sulla nipote minorenne: nonno arrestato - Padova, 12 maggio 2025 - La Squadra Mobile di Padova ha arrestato un sessantenne con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della nipote minorenne.

Bari - La violenta aggressione, con una mazza di ferro, si sarebbe verificata questa notte ai danni di un giovane, quando erano circa le 4 del mattino nelle strade del quartiere Madonnella. La polizia ha arrestato un cittadino tunisino, con l'accusa di rapina aggr

Padova, rapina collane e aggredisce per strada e in chiesa: arrestato irregolare