Rapina violenta in un negozio a Corigliano cassa razziata e donna trascinata a terra | catturato il malvivente

Una violenta rapina scuote Corigliano-Rossano: un malvivente di 31 anni ha assalito una commerciante, arraffando il denaro e lasciandola trascinata a terra. La scena, shockante, si è conclusa con l’arresto dell’aggressore, portando un barlume di speranza e giustizia per la comunità locale. La sicurezza dei cittadini resta al centro delle preoccupazioni, mentre le indagini proseguono per chiarire tutti i dettagli di questa cruenta vicenda.

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Corigliano-Rossano per rapina dopo aver aggredito una commerciante per fuggire con il denaro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rapina violenta in un negozio a Corigliano, cassa razziata e donna trascinata a terra: catturato il malvivente

