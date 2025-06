Rapina con il coltello un turista fermato da un carabiniere libero dal servizio

Un pomeriggio di tensione nel cuore di Firenze: un turista è stato rapinato con un coltello in via degli Orti Oricellari, ma il coraggio di un carabiniere libero dal servizio ha portato all’arresto del responsabile. La pronta reazione delle forze dell’ordine sottolinea come la vigilanza costante possa fare la differenza, garantendo sicurezza e giustizia in ogni angolo della città.

FIRENZE – Rapina ai danni di un turista in pieno centro a Firenze. I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Firenze hanno arrestato un cittadino di 32 anni originario della Guinea, irregolare sul territorio nazionale, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata dall’uso di armi. L’episodio e? avvenuto intorno alle 20 in via degli Orti Oricellari, dove l’uomo, armato di coltello, ha minacciato un cittadino sudcoreano di 28 anni, in Italia per motivi turistici, impossessandosi del suo telefono cellulare. Alla scena ha assistito un carabiniere libero dal servizio che, intervenuto in soccorso della vittima, si e? messo all’inseguimento dell’aggressore, mantenendo il contatto costante con la centrale operativa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

