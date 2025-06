Rap anima e Guè | Marracash torna ‘King’ in un San Siro sold out

Il 13 dicembre 2024, Marracash e Guè sono tornati a conquistare il cuore dei fan con un concerto sold out allo stadio San Siro, senza annunci o promozioni. Un ritorno che ha sorpreso tutti, confermando il loro status di re del rap italiano. Con l’ultimo album ‘È finita la pace’, chiudono una trilogia in grande stile, dimostrando ancora una volta di essere i protagonisti assoluti della scena musicale.

(Adnkronos) – Chissà se Marracash si immaginava un San Siro sold out, il 13 dicembre 2024. Quel giorno 'È finita la pace' ha chiuso un cerchio. L'ultimo album a concludere una trilogia. Nessun lancio promozionale, nessun post sui social, nessuno spoiler. Un disco pubblicato a sorpresa, coerente con la filosofia di un rapper che da

