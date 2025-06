Rania di Giordania e famiglia portano un tocco di eleganza | i look degli ospiti a Venezia per le nozze Bezos-Sánchez

Le acque tranquille di Venezia si preparano ad accogliere un evento da sogno: il matrimonio di Mr. Bezos, un’occasione di eleganza e stile senza pari. Tra abiti raffinati e look sorprendenti, gli ospiti portano in laguna un tocco di classe e glamour che renderà questa tre giorni indimenticabile. Pronti a scoprire chi sfoggerà le star del fashion? La magia sta per iniziare...

La tre giorni di festa per il matrimonio di Mr.Amazon sta per cominciare e in Laguna arrivano gli ospiti nei loro look migliori (o forse no.). 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Rania di Giordania e famiglia portano un tocco di eleganza: i look degli ospiti a Venezia per le nozze Bezos-Sánchez

In questa notizia si parla di: look - ospiti - rania - giordania

Sognando… Ballando con le Stelle: Totti e ospiti, serata in ritardo per Sinner-Paul - Stasera, venerdì 16 maggio, torna l'emozione di "Sognando… Ballando con le Stelle", trasmesso in diretta dall'auditorium Rai del Foro Italico.

RANIA… UN FOULARD PER L’ESTATE! L’idea per l’estate da copiare? Un foulard annodato come top! È uno dei modi in cui nei decenni si è indossato il classico carré e lo fa anche la regina Rania di Giordania con un foulard in seta di @alemais.official ! @q Vai su Facebook

Rania di Giordania: il beauty look elegante per la visita a Roma; Tutti i dettagli del look di Rania di Giordania in Italia; Rania di Giordania incanta l’Italia. Il look impalpabile con Laura Mattarella e senza velo dal Papa.

Rania di Giordania look: gli outfit migliori indossati nel 2021 - Rania di Giordania migliori look del 2021, il vestito rosso in visita alla Casa Bianca. Da elle.com

Rania di Giordania look: il tubino all'incoronazione di re Carlo - Per l’incoronazione di Re Carlo III nell’Abbazia di Westminster, la Rania di Giordania ha optato per un tubino longuette con ... Scrive elle.com