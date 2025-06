Ranger PHEV il best seller Ford ora è anche in versione ibrida alla spina – FOTO

Il Ford Ranger PHEV, il best seller ora anche in versione ibrida plug-in, rappresenta l’innovazione che unisce potenza e sostenibilità in un unico, irresistibile pacchetto. Con un design robusto e tecnologie all’avanguardia, questo iconico pick-up si adatta alle sfide di oggi senza compromessi. Pronto a scoprire come il futuro si combina con la tradizione? Il nuovo Ranger PHEV ti aspetta per rivoluzionare il modo di affrontare ogni avventura.

‹ › 1 7 ford ranger phev. ‹ › 2 7 ford ranger phev. ‹ › 3 7 ford ranger phev. ‹ › 4 7 ford ranger phev. ‹ › 5 7 ford ranger phev. ‹ › 6 7 ford ranger phev. ‹ › 7 7 ford ranger phev. Ad un mondo che chiede sempre di più e subito, Ford risponde con un pick-up che non scende a compromessi. Il nuovo Ranger Plug-in Hybrid (PHEV) entra in scena combinando tutto ciò che ha reso questo modello un’ icona globale: potenza, versatilità, robustezza, a cui ora si aggiunge la silenziosa concretezza dell’elettrificazione. Numeri alla mano, il Ranger è il pick-up più venduto in Europa da dieci anni, con oltre 500. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ranger PHEV, il best seller Ford ora è anche in versione ibrida alla spina – FOTO

In questa notizia si parla di: ranger - phev - seller - ford

Ford Ranger PHEV è il primo pick-up Plug-in Hybrid in Europa. Offre prestazioni eccezionali con un'efficienza ancora maggiore e costi di carburante inferiori Richiedi il tuo preventivo https://www.fordnrg.it/ford-veicoli-commerciali-gamma-salerno/nuovo-ranger Vai su Facebook

Ranger PHEV, il best seller Ford ora è anche in versione ibrida alla spina – FOTO; Ford Ranger PHEV, il nuovo pick-up ibrido plug-in; Ford Ranger, il quinto atto è sorprendente: ecco il pick-up best seller in versione plug-in.

Ranger PHEV, il best seller Ford ora è anche in versione ibrida alla spina – FOTO - up più venduto in Europa da dieci anni è disponibile con powertrain ibrido plug- Come scrive ilfattoquotidiano.it

Ford Ranger, il quinto atto è sorprendente: ecco il pick-up best seller in versione plug-in - La quinta generazione di Ford Ranger arriva anche in versione elettrificata, con tecnologia ibrida plug- motori.ilmessaggero.it scrive