Ramy Elgaml l’amico 22enne condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza

In un caso che ha scosso Milano, il giudice Fabrizio Filice ha condannato a 2 anni e 8 mesi Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, coinvolto in un inseguimento fatale. La sentenza, arrivata al termine di un processo con rito abbreviato, sottolinea la gravità della resistenza e delle conseguenze tragiche di quell’episodio. La vicenda solleva ancora una volta il tema della sicurezza e delle responsabilità sulla strada, lasciando aperti molti interrogativi.

Il gup di Milano, Fabrizio Filice, ha condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione Fares Bouzidi, l’amico di Ramy Elgaml, che guidava lo scooter la notte del 24 novembre scorso in cui il 19enne del Corvetto ha perso la vita durante un inseguimento con i carabinieri di Milano. Accolta la richiesta dei pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini formulata al termine del processo per resistenza aggravata e celebrato con rito abbreviato. Il giudice si è preso 90 giorni per il deposito delle motivazioni. Il giovane di origine tunisina è stato condannato anche a risarcire i 6 carabinieri costituiti parte civile nel procedimento con un danno per via equitativa da 2mila euro per ciascuno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ramy Elgaml, l’amico 22enne condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza

In questa notizia si parla di: ramy - elgaml - amico - condannato

Morte di Ramy Elgaml, quattro mesi e 1000 euro di multa all’amico Fares Bouzidi: “Sorpreso con 6 grammi di hashish” - In un caso che ha scosso l'opinione pubblica, Fares Bouzidi è stato condannato a quattro mesi di carcere e a una multa di 1000 euro per possesso di hashish.

Milano - Iniziato il processo per resistenza aggravata a pubblico ufficiale per Fares Bouzidi, 22 anni, amico di Ramy Elgaml e alla guida dello scooter la notte in cui Ramy perse la vita, il 24 novembre 2024, dopo un inseguimento con 3 gazzelle dei carabinieri Vai su Facebook

Fares, l'amico di Ramy Elgaml, assolto: era a processo per spaccio di droga https://ift.tt/NZn1Kip Vai su X

Caso Ramy Elgaml, l'amico che guidava lo scooter condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale; Caso Ramy, 2 anni e 8 mesi all’amico Fares alla guida dello scooter; Fuggì in scooter con Ramy per 8 chilometri: condannato per resistenza a pubblico ufficiale.

Caso Ramy Elgaml, l’amico che guidava lo scooter condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale - Oggi si è tenuta a Milano la prima udienza del processo per resistenza a pubblico ufficiale contro Fares Bouzidi, il 22enne che guidava lo scooter su ... Riporta fanpage.it

Caso Ramy, condannato a 2 anni e 8 mesi l’amico Fares alla guida dello scooter - Fares Bouzidi è stato condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale, dopo l’inseguimento in cui morì Ramy Elgaml. Secondo tg24.sky.it