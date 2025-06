Ramy 2 anni e 8 mesi all' amico Fares

Un tragico episodio scuote Milano: il giudice ha condannato Fares Bouzidi, il giovane alla guida dello scooter coinvolto nel tragico inseguimento che ha portato alla morte di Ramy Elgaml, un bambino di soli 2 anni e 8 mesi. Una sentenza che sottolinea la gravità delle responsabilità e l'importanza di fare giustizia. La vicenda rimane un doloroso monito sulla sicurezza sulle strade e la tutela dei più deboli.

19.03 Il giudice dell'udienza preliminare di Milano ha condannato a due anni e otto mesi Fares Bouzidi, il 22enne alla guida dello scooter inseguito da carabinieri su cui ha trovato la morte Ramy Elgaml. E' accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Il Gup al termine del processo con rito abbreviato, ha accolto la richiesta dei pubblici ministeri. Stabilito un risarcimento di 2mila euro per ciascuno dei sei carabinieri, parte civile nel processo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: ramy - anni - mesi - fares

Mahmoud “Momo” Mohamed morto a 21 anni in fuga dalla polizia al Corvetto: era amico d’infanzia di Ramy - Mahmoud "Momo" Mohamed, 21 anni, è morto mentre tentava di allontanarsi in scooter dalla polizia a Milano, in via Marco D'Agrate.

Il tribunale di Milano ha condannato in primo grado dieci degli undici anarchici accusati per gli scontri avvenuti in una manifestazione del 2023 a sostegno di Alfredo Cospito Le pene variano da un minimo di un anno e sei mesi a un massimo di quattro anni e Vai su Facebook

Caso Ramy, l'amico che guidava lo scooter condannato a 2 anni e 8 mesi; Caso Ramy, 2 anni e 8 mesi all’amico Fares alla guida dello scooter; Caso Ramy, i pm chiedono 2 anni e 8 mesi per l'amico che guidava lo scooter durante la fuga. Sei carabinieri parti civili.

Caso Ramy Elgaml, 2 anni e 8 mesi per resistenza all'amico Fares Bouzidi - È stato condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione, come chiesto dai pm, per resistenza a pubblico ufficiale Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che era in sella allo scooter guida ... Scrive rainews.it

Caso Ramy Elgaml, l’amico che guidava lo scooter condannato a 2 anni e 8 mesi per resistenza a pubblico ufficiale - Oggi si è tenuta a Milano la prima udienza del processo per resistenza a pubblico ufficiale contro Fares Bouzidi, il 22enne che guidava lo scooter su ... Segnala fanpage.it