Rame ottone e bronzo rubati per 30mila euro | sgominata la banda dei furti nei capannoni

Un bottino di 30mila euro in rame, ottone e bronzo rubati: la banda dei furti nei capannoni è stata smantellata dai carabinieri di Turate. Dopo mesi di indagini meticolose, sono stati identificati e fermati i responsabili di 19 colpi ai danni di aziende tra il Comasco e il Varesotto. Questa operazione dimostra come l’impegno delle forze dell’ordine sia fondamentale per tutelare il patrimonio industriale e la sicurezza del territorio.

Un'operazione meticolosa, durata mesi, condotta con determinazione dai carabinieri della stazione di Turate ha portato alla scoperta di una banda specializzata nei furti di metalli, con 19 colpi accertati ai danni di aziende del territorio tra il Comasco e il Varesotto. Il bottino è. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: furti - banda - rame - ottone

Sgominata la banda cerignolana dei furti d'auto: 25 arresti - La Polizia di Stato, su mandato della Procura della Repubblica di Trani, ha arrestato 25 individui di Cerignola con l'accusa di associazione per delinquere.

Rame, ottone e bronzo rubati per 30mila euro: sgominata la banda dei furti nei capannoni; Furti di rame in serie ad aziende e locali: bottino da 200mila euro, tre arresti; Furti d'auto, droga e smercio di metalli preziosi: condannati il Buddha del Cep ed altri 16 imputati.

Furti a Pesaro, razzia di rame e ottone per 120mila euro - Il Resto del Carlino - Banda in azione per due notti consecutive a San Lorenzo in Campo, ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Foligno, furti al cimitero di Fiamenga: rubati rame e ottone. Indagano i carabinieri - Il Messaggero - Banda specializzata nei furti di materiali metallici ha colpito nel cimitero frazionale di Fiamenga razziando un centinaio tra vasi e porta fiori fatti di rame e ottone. Da ilmessaggero.it