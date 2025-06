Rai sparito dai Social il post sul richiamo a Ranucci Intanto in Cda approda il nodo dei minimi garantiti e dei tagli a Report & C

Da mercoledì notte, il post di Report che spiegava il richiamo a Ranucci è scomparso dai social Rai. Un mistero che si infittisce tra censure invisibili e questioni di governance, mentre in Consiglio d'Amministrazione si affrontano temi caldi come i minimi garantiti e i tagli a Report e Amp C. La domanda resta: cosa si cela dietro questa sparizione improvvisa?

“Ops, ci dispiace, il contenuto non è disponibile.”. È la scritta che si sono ritrovati davanti tutti gli utenti che da mercoledì notte hanno inutilmente cercato sui social della Rai il post nel quale la redazione di Report spiegava della lettera-richiamo ricevuta due giorni fa dal conduttore Sigfrido Ranucci. E non che il post non fosse stato scritto, anzi. Era stato pubblicato, molto commentato e anche aggiornato in tempo reale durante tutto il pomeriggio, raccogliendo anche le reazioni politiche all’ennesima frecciata rivolta al conduttore e alla sua redazione dai vertici di TeleMeloni. E tra i tanti commenti, c’erano anche le dichiarazioni istituzionali, come quella della presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, del membro del Cda di Viale Mazzini, Roberto Natale, e dei sindacati. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Rai, sparito dai Social il post sul richiamo a Ranucci. Intanto in Cda approda il nodo dei minimi garantiti e dei tagli a Report & C.

