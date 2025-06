Rai il servizio pubblico si rafforza con nuove assunzioni | una vittoria per l' Ad Giampaolo Rossi

Il servizio pubblico radiotelevisivo si rinnova e si rafforza con importanti assunzioni: 127 giornalisti precari entreranno a far parte di Rai, grazie all’accordo siglato con Usigrai e Unirai. Una vittoria significativa per l’AD Giampaolo Rossi, che dimostra come responsabilità e strategia possano unire forze per un futuro più stabile e di qualità. Con il voto favorevole dell’assemblea dei Cdr, questo passo rappresenta un impegno concreto verso un’informazione più forte e credibile.

L'accordo per l'assunzione di 127 giornalisti precari, siglato con Usigrai e Unirai, rappresenta non solo una risposta a una necessità urgente, ma anche un segnale forte di responsabilità aziendale e visione strategica Con il voto favorevole dell'assemblea dei Cdr e l'attesa approvazione form.

