Rai i contratti al minimo garantito pesano per 7,7 milioni solo per l’approfondimento Intanto si tagliano i programmi più graditi dal pubblico e si punta su nuovi Vip

Nel cuore di Viale Mazzini, Rai affronta una crisi senza precedenti: i contratti con minimi garantiti pesano per 77 milioni di euro, limitando la flessibilità. Per far quadrare i conti, si tagliano programmi amati dal pubblico e si punta sui nuovi Vip, creando un paradosso tra ascolti e budget. Un dilemma che mette in discussione il futuro della televisione pubblica italiana. E ora, bisogna trovare soluzioni innovative per risollevare le sorti della Rai...

Tagliare fondi – e quindi puntate – alle trasmissioni più gradite dal pubblico, senza toccare, in alcuni casi, quelle che invece hanno indici di gradimento inferiori, per trovare le risorse necessarie a far quadrare i conti, appesantiti da contratti con minimi garantiti (onorati anche se i conduttori che ne beneficiano non vanno in onda) tra l’80 e il 94%. È il cortocircuito che si sta vivendo in questi giorni nei corridoi di Viale Mazzini. E, come se non bastasse, alla squadra di TeleMeloni, potrebbero aggiungersi altre due new entry: Luca Barbareschi e Tommaso Cerno. Ma andiamo con ordine. I vertici Rai hanno annunciato nelle settimane scorse tagli drastici a numero di puntate di quasi tutte le trasmissioni di inchiesta, a cominciare da Report e Presa Diretta, e la chiusura di altri format come Rebus. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Rai, i contratti al minimo garantito pesano per 7,7 milioni (solo per l’approfondimento). Intanto si tagliano i programmi più graditi dal pubblico e si punta su nuovi Vip

In questa notizia si parla di: contratti - garantito - pesano - milioni

Milan, intesa con l’Al-Hilal da 30 milioni: per Theo Hernández un contratto faraonico Fino a qualche giorno fa pareva ancora in dubbio, oggi sembrerebbe essersi convinto definitivamente: Theo Hernández si avvicina sempre di più all’Arabia Saudita e pa Vai su Facebook

Rai, i contratti al minimo garantito pesano per 7,7 milioni (solo per l'approfondimento). Intanto si tagliano i programmi più graditi dal pubblico e si punta su nuovi Vip.

Prysmian: contratti record per 5 miliardi di euro - La società guidata da Massimo Battaini e attiva nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni ha perfezionato contratti per tre commesse dal ... Lo riporta milanofinanza.it

Prysmian perfeziona contratti da Amprion per 5 miliardi - Prysmian ha perfezionato contratti per tre commesse dal valore aggregato di circa 5 miliardi di euro con Amprion, uno dei principali gestori di sistemi di trasmissione europei, per due sistemi di ... Da ansa.it