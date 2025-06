Ragusa tre bangladesi rapinano connazionali in piazza con coltelli e bastoni | due arresti della Polizia

In pieno centro a Ragusa, una rapina violenta ha scosso la tranquillità cittadina: tre Bangladesi armati di coltelli e bastoni hanno aggredito due connazionali, ma grazie all’intervento rapido della polizia, due dei responsabili sono stati arrestati. Un episodio che riaccende i riflettori sulla sicurezza urbana, dimostrando come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per mantenere la pace. La comunità ora si domanda: cosa si può fare per prevenire simili incidenti?

Due arresti a Ragusa per una rapina violenta in piazza San Giovanni. La Polizia interviene prontamente dopo una segnalazione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ragusa, tre bangladesi rapinano connazionali in piazza con coltelli e bastoni: due arresti della Polizia

