Ragioni per ringraziare Trump per aver costretto l’Ue a muovere un passo decisivo | far diventare la Nato Great Again

Grazie a Trump, l’Europa ha dovuto affrontare la realtà e compiere un passo decisivo verso una NATO più forte e coesa. Prima o poi, questa evoluzione era inevitabile: buon per lui, ma ancor di più per noi. I leader europei, ieri, hanno dimostrato coraggio firmando con convinzione uno dei vertici più cruciali degli ultimi tempi. Un momento che segna una svolta storica per la nostra sicurezza e il nostro futuro.

Prima o poi doveva succedere: buon per lui, ma buono anche per noi. I leader dei paesi europei che ieri pomeriggio hanno partecipato, mettendoci la firma oltre che la faccia, a uno dei vertici più. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Ragioni per ringraziare Trump per aver costretto l’Ue a muovere un passo decisivo: far diventare la Nato Great Again

In questa notizia si parla di: ragioni - ringraziare - trump - aver

«L'Iran ha risposto alla distruzione dei suoi siti nucleari con una reazione molto debole, e che abbiamo contrastato in maniera efficace»: lo ha detto il presidente Usa Donald Trump. «Ringrazio l'Iran per averci avvisato in anticipo: riguardo all'attacco di oggi all Vai su Facebook

Ragioni per ringraziare Trump per aver costretto l’Ue a muovere un passo decisivo: far diventare la Nato Great Again; Teheran attacca le basi Usa in Qatar e Iraq | Trump: Ringrazio l'Iran per averci avvisato, ora è tempo di pace; Zelensky vittima di tecniche manipolatorie di Trump: ecco perché.

Meloni: ringrazio Trump per aver accettato il mio invito a Roma (RCO) - "Dobbiamo cercare il dialogo e le soluzioni e voglio ringraziare il Presidente Trump per avermi invitato e per aver accettato il mio invito a Roma ... Riporta ilsole24ore.com

Meloni a Trump, grazie per aver accettato il nostro invito - Così la premier Giorgia Meloni ringrazia Trump dopo che lo aveva invitato in Italia e ad un incontro con l'Ue. Scrive ansa.it