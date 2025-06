Ragazzino di 13 anni alla guida di un barchino potenziato | scatta la maxi multa

Un pomeriggio di divertimento sfrenato si trasforma in un incubo per un ragazzino di 13 anni alla guida di un barchino potenziato: la maxi multa è inevitabile. Venezia, tra musica assordante e feste in mare, si anima, ma quando l’evasione della legge diventa un gioco pericoloso, le autorità sono pronte a intervenire per garantire sicurezza e rispetto delle regole. Ecco cosa è successo durante la retata anti barchini abusivi...

VENEZIA - È la loro stagione: musica a palla, alta velocità, feste. Sabato, la polizia locale ha fatto partire una retata anti barchini abusivi: l?attività si è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ragazzino di 13 anni alla guida di un barchino potenziato: scatta la maxi multa

In questa notizia si parla di: ragazzino - anni - guida - barchino

Ragazzino di 15 anni uccide l'ex vicina di casa: colpita con una lampada e strangolata - Un tragico episodio ha scosso il quartiere di Morivione, dove un ragazzino di 15 anni ha ucciso l'ex vicina di casa, Emma Teresa Meneghetti, 82 anni.

Ragazzino di 13 anni alla guida di un barchino potenziato: scatta la maxi multa; Venezia, a 13 anni alla guida di un barchino col motore truccato: multa di 2.600 euro; Operazione sicurezza in laguna: tredicenne pizzicato con motore truccato.

Ragazzino di 13 anni alla guida di un barchino potenziato: scatta la maxi multa - Sabato, la polizia locale ha fatto partire una retata anti barchini abusivi: l’attività si ... Segnala ilgazzettino.it

Migranti, fermati due scafisti per l'incendio sul barchino costato la vita a due bambine - Ricostruita la cronaca dell’incendio su un barchino di migranti per il quale sono morte una donna e Alina e Mael, due bambine di due anni. Riporta rainews.it