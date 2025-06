Ragazzina trovata senza vita all’ex Reggiani di Bergamo | sul posto la Polizia scientifica - Foto

Una tragedia sconvolge Bergamo: una ragazzina è stata trovata senza vita all’Ex Reggiani, in via Tito Legrenzi. Sul luogo sono intervenuti polizia scientifica, forze dell’ordine e autorità civili, tra cui la sindaca Carnevali e l’assessore Angeloni. La comunità si stringe nel dolore, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica perdita. La città si trova a dover affrontare un momento di grande tristezza e riflessione.

Il corpo è stato scoperto nella serata di giovedì 26 giugno in via Tito Legrenzi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Presente anche la sindaca Carnevali e l'assessore Angeloni.

