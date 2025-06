Ragazzina senza vita nell’ex fabbrica Reggiani sul posto la polizia

Una triste scoperta scuote Bergamo: il corpo senza vita di una ragazzina di soli 14 anni è stato trovato nell’ex fabbrica Reggiani. La scena, sconvolgente, ha attirato immediatamente le autorità e la comunità locale, che ora si stringe attorno alla famiglia della vittima. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze di questa tragedia e identificare i responsabili. La comunità attende risposte e giustizia.

Bergamo. Il corpo senza vita di una ragazzina è stato trovato giovedì sera, 26 giugno, intorno alle 20,45 all’interno del cantiere dell’ex fabbrica Reggiani, in via Tito Legrenzi a Bergamo. Le indagini sono in corso per risalire alle cause della morte, così come alle generalità della giovane che avrebbe soli 14 anni. Da quanto filtra risultava scomparsa dal pomeriggio del giorno prima. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Stato, i colleghi della Scientifica, i Vigili del Fuoco e i sanitari con le ambulanze. Alle 22,30 sono arrivati anche il sindaco di Bergamo Elena Carnevali e l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni, che hanno lasciato il cantiere all’incirca un’ora dopo senza rilasciare dichiarazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ragazzina senza vita nell’ex fabbrica Reggiani, sul posto la polizia

