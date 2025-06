Ragazza muore dopo una caduta nel burrone | Era viva quando l’abbiamo vista

Una drammatica tragedia scuote l’isola di Lombok: Juliana Marins, giovane turista brasiliana di 26 anni, è deceduta dopo una caduta nel burrone del Monte Rinjani. L’incidente, avvenuto durante un’escursione tra le meraviglie naturali dell’isola, ha lasciato tutti senza parole, specialmente dopo che un drone l’aveva avvistata ancora viva. Una storia che ci ricorda quanto la natura possa essere imprevedibile e potente, anche nei luoghi più affascinanti.

Tragedia sul Monte Rinjani, Indonesia: Juliana, 26 anni, trovata morta dopo essere caduta in un burrone. Era stata avvistata viva da un drone Un’escursione da sogno si è trasformata in un incubo mortale. Juliana Marins, una giovane turista brasiliana di 26 anni, è caduta sabato scorso a diversi metri di profondità durante una passeggiata nei pressi del cratere del Monte Rinjani, un vulcano attivo e molto frequentato sull’isola di Lombok. (foto screen YouTube) – CityRumors.it Juliana, 26 anni, stava affrontando l’escursione sul Monte Rinjani nelle prime ore di sabato mattina con un piccolo gruppo di turisti e una guida. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Ragazza muore dopo una caduta nel burrone: “Era viva quando l’abbiamo vista”

In questa notizia si parla di: caduta - burrone - viva - ragazza

È stata trovata morta dopo 4 giorni di ricerche la 26enne scomparsa da sabato dopo una escursione sul Monte Rinjani, vulcano attivo dell’isola di Lombok, in Indonesia. Un drone l’aveva localizzata ed era ancora viva Vai su Facebook

Turista scompare durante escursione su vulcano in Indonesia: trovata morta vicino al cratere 4 giorni dopo; Cade nel burrone mentre in videochiamata raccoglie gli asparagi: Beatrice Sgroia muore a 28 anni, era mamma di; Tragedia in montagna, escursionista scivola in un precipizio e muore.

La ragazza caduta nel fiume e trovata viva dopo 4 ore: "Non ricordo nulla" - Fanpage.it - La 19enne che ieri pomeriggio è caduta nel fiume Adda ed è stata portata via dalla corrente non ricorda nulla di quanto accaduto: fortunatamente sta bene e potrà presentarsi all'orale di maturità. Riporta fanpage.it

Esce in cerca di asparagi e precipita nel vuoto: muore una ragazza di 28 anni - Fanpage.it - Esce a fare una passeggiata in cerca di asparagi, ma cade in un burrone e muore: così una ragazza di 28 anni ha perso al vita nel Frusinate. Lo riporta fanpage.it