Raccolta differenziata in crescita ma anche il costo del servizio è aumentato del 25% in cinque anni

La raccolta differenziata in Emilia-Romagna cresce a passi da gigante, toccando nel 2023 il 77% e avvicinandosi all’obiettivo del 2027. Tuttavia, questa crescita comporta anche un aumento dei costi, come dimostra il rincaro del 25% del servizio 232 negli ultimi cinque anni. I dati preliminari del 2024 indicano un ulteriore miglioramento, sottolineando l’impegno della regione nel bilanciare sostenibilità e sostenibilità economica.

La raccolta differenziata in Emilia-Romagna continua a crescere: nel 2023 ha raggiunto il traguardo del 77%, sempre più vicino all’80% che rappresenta l’obiettivo regionale del 2027. I numeri non ancora certificati, ma pressochè definitivi mostrano un ulteriore progresso nel 2024. I dati. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: raccolta - differenziata - crescita - costo

Raggiunto il 57% della raccolta differenziata, Orta: "È l'effetto del porta a porta" - La raccolta differenziata a Orta ha raggiunto il 57%, grazie all'efficace sistema del porta a porta. Questo risultato contribuisce a Pescara nel rispettare i parametri per ottenere la bandiera blu.

Bellona in prima linea per l’ambiente: verso la nuova isola ecologica! Insieme stiamo facendo la differenza! ? Grazie a voi, cittadini attenti e responsabili, la raccolta differenziata a Bellona sta raggiungendo traguardi straordinari! Stiamo completando la do Vai su Facebook

Raccolta differenziata al 77% in Emilia-Romagna: Forlì-Cesena tra le province con la crescita più alta; Dai rifiuti nascono le opportunità di lavoro; Varese, quattro mesi con la Tarip: raccolta differenziata in crescita e costi invariati per cittadini e imprese.

Raccolta differenziata al 77% in Emilia-Romagna: Ravenna tra le province con la crescita più alta - Romagna continua a crescere: nel 2023 ha raggiunto il traguardo del 77%, sempre più vicino all’80% che rappresenta ... Come scrive ravennanotizie.it

Rifiuti urbani: bene la raccolta differenziata in Italia - L’edizione 2024 del Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA fotografa uno scenario sostanzialmente positivo. Segnala infobuildenergia.it