Raccolta differenziata anche per i turisti Oltre 16mila kit alle strutture ricettive

Firenze si impegna a rendere il turismo più sostenibile con una nuova iniziativa dedicata ai visitatori: oltre 16.000 kit informativi multilingue distribuiti nelle strutture ricettive. Questo strumento pratico e chiaro aiuta gli ospiti a smaltire correttamente i rifiuti, evitando abbandoni e contribuendo a preservare la bellezza della città. Un passo importante verso un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente.

Una guida per spiegare ai turisti come smaltire correttamente i rifiuti ed evitare che chi occupa i bnb li abbandoni dove capita. Il Comune e Alia hanno messo in campo una nuova iniziativa dedicata alla corretta gestione della spazzatura, ovvero la distribuzione di oltre 16.000 kit informativi multilingue alle strutture ricettive attive a Firenze. In particolare i kit contengono materiali semplici, chiari e visivi, tradotti in cinque lingue (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) e spiegano come separare correttamente i rifiuti nei diversi contenitori; dove conferire i rifiuti in base alla zona della città; le buone pratiche da adottare per ridurre l’impatto ambientale durante il soggiorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta differenziata anche per i turisti. Oltre 16mila kit alle strutture ricettive

