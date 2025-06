Racalmuto a fuoco la discarica comunale dismessa in contrada Mulona

Racalmuto brucia: un incendio ha devastato la discarica comunale dismessa in contrada Mulona, scatenando preoccupazione tra i cittadini. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La vicenda, denunciata anche dal consigliere di opposizione e ex sindaco Salvatore Petrotto sui social, solleva importanti questioni sulla gestione dei rifiuti e sulla tutela ambientale. È fondamentale intervenire subito per prevenire future emergenze e proteggere il territorio.

I vigili del fuoco sono intervenuti in contrada Mulona, a Racalmuto, per domare un incendio che si è sviluppato nella discarica comunale dismessa. L’episodio è stato sottolineato sui social il consigliere di opposizione e già sindaco Salvatore Petrotto: “Nell’ultima seduta del Consiglio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: racalmuto - fuoco - discarica - comunale

Incendi, a fuoco discarica abusiva nell'Avellinese - Ansa.it - Un incendio è divampato in una discarica abusiva di rifiuti in contrada Arcoleto, nel territorio del comune di Flumeri, in provincia di Avellino. Come scrive ansa.it

Lampedusa, incendiata la discarica comunale | Sky TG24 - Due squadre dei vigili del fuoco, 6 pompieri con 3 automezzi, del distaccamento terrestre hanno lavorato per oltre 3 ore ... Si legge su tg24.sky.it