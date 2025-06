Rabini FdI Camerano ne ha per tutti | Sindaco sfiduciato e in maggioranza dilettanti allo sbaraglio

Rabini di Fratelli d’Italia a Camerano non ha peli sulla lingua: “Dal Consiglio comunale dell’altra sera emerge un quadro di dilettanti allo sbaraglio, tra sindaco sfiduciato e una maggioranza instabile.” La situazione politica locale si fa sempre più complessa, lasciando i cittadini con molte domande sul futuro amministrativo. Per scoprire cosa ha davvero detto Rabini, continuate a leggere.

CAMERANO – In merito al provvedimento del ritiro delle deleghe, attuato al sindaco di Camerano Oriano Mercante nei confronti della sua ex assessora Barbara Mori, interviene il coordinatore locale di Fratelli D’Italia Lorenzo Rabini: «Francamente – spiega - dal Consiglio comunale dell’altra sera. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

