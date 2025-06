Quintessenza Jazz club Lino Patruno in concerto

Scopri il cuore pulsante del jazz a Roma con "Quintessenza Jazz Club", il nuovo punto di riferimento nel quartiere Prati. Situato in via Sabotino 13, questo spazio accogliente diventa il palcoscenico ideale per artisti e appassionati desiderosi di immergersi nella magia del vero jazz. Il 27 giugno, prepàrati a vivere una serata indimenticabile con Lino Patruno, protagonista assoluto, che renderà la notte unica e ricca di emozioni.

Nasce "Quintessenza Jazz club " nuovo punto di riferimento per il jazz in citt√†, situato nel cuore di Roma¬†Prati, in via Sabotino 13, uno spazio d'incontro per appassionati di musica, artisti, intenditori e curiosi. Il 27 giugno, una serata Jazz con Lino Patruno, protagonista indiscusso, uno. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: jazz - quintessenza - club - lino

A Roma una serata con il jazz di Lino Patruno - Nasce "Quintaessenza Jazz club ": il nuovo punto di riferimento per il jazz in città, situato a Prati in Via Sabotino 13, uno spazio d'incontro per appassionati di musica, artisti, intenditori e curio ... Segnala ansa.it

Trapani, al via al Cine Teatro Ariston la rassegna Quintessenza Jazz Trapani - Con una chitarra, un violino, un contrabbasso, una batteria, un vibrafono e una voce, Lino Patruno si esibisce con questo ... tp24.it scrive