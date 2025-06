Questo black midi dress che ti fa sentire una star è tutto ciò che ti serve per l’estate

indossare in mille occasioni, dal brunch con le amiche a una serata speciale, sentendoti sempre al centro dell'attenzione. Questo black midi dress di Only ti permette di conquistare ogni sguardo, valorizzando la tua femminilità con eleganza e semplicità . È il capo perfetto per esprimere la tua personalità e sentirti una vera star. Lo si può abbinare facilmente a accessori preziosi o minimal, a seconda del mood del momento.

Per sentirsi proprio come una star spesso non servono capi incredibili, ma può bastare qualcosa di estremamente semplice ma pensato per mettere in evidenza il corpo e valorizzarlo. Proprio l'obiettivo che si ottiene con il dress midi nero di Only, che lascia le spalle scoperte e con uno spacco laterale. Nero, senza particolari fronzoli, abbraccia le forme e ci fa essere chic e di classe, ma senza rinunciare a un pizzico di sensualità . Lo si può abbinare ad accessori che lasciano il segno come grandi bracciali, una pochette gioiello, scarpe alte che danno un ulteriore slancio alla figura: perché con questo modello il corpo viene esaltato ed è facile essere favolose.

