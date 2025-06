Questi non sono abitanti di Tel Aviv che tentato di entrare nei bunker di emergenza

Questi non sono abitanti di Tel Aviv che tentano di entrare nei bunker di emergenza. In seguito ai recenti attacchi tra Israele e Iran, un video circolato online mostra un gruppo di persone che cerca di rifugiarsi in un bunker, suscitando preoccupazione e tensione. Le immagini, riprese da telecamere e smartphone, catturano momenti di ansia e l’intervento delle guardie di sicurezza. Tuttavia, il vero significato di questa scena rimane ancora da chiarire.

In seguito ai recenti attacchi tra Israele e Iran, sta circolando un video che mostrerebbe un gruppo di israeliani intenti a entrare in un bunker a Tel Aviv per mettersi al riparo da un presunto attacco missilistico iraniano. Le immagini, riprese da telecamere e smartphone, mostrano diverse persone che cercano di farsi strada attraverso uno stretto corridoio, tra momenti di tensione e l’intervento di alcune guardie di sicurezza. Tuttavia, il filmato non è stato girato in Israele. Per chi ha fretta:. Il video non mostra una collutazione tra israeliani in un bunker a Tel Aviv, ma una rissa scoppiata il 12 giugno 2025 all’interno di un tribunale a Tbilisi, in Georgia. 🔗 Leggi su Open.online

