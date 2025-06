Questa la sentenza d' appello per l' omicidio di Giulia Tramontano avvenuto a Senago nel Milanese Impagnatiello è stato condannato all' ergastolo

La sentenza d'appello per l'omicidio di Giulia Tramontano a Senago conferma la gravità dell'atto: Impagnatiello, condannato all’ergastolo, aveva pianificato il delitto per sei mesi, anche somministrando veleno. La vicenda scuote ancora una volta l’Italia, evidenziando quanto possa essere complesso e doloroso il confine tra amore e follia. Questa sentenza chiude un capitolo di giustizia, ma ci invita a riflettere sul drammatico impatto di tale tragedia sulla comunità.

I n primo grado la premeditazione era stata riconosciuta. Per i giudici, Impagnatiello aveva pianificato il delitto per almeno 6 mesi somministrando di nascosto alla fidanzata veleno per topi, su cui faceva ricerche online da dicembre 2022. – Il 27 maggio 2023 l'aveva poi colpita con 37 coltellate nella loro abitazione a Senago, nel Milanese, appena poche ore dopo che Tramontano aveva scoperto una relazione parallela di Impagnatiello con una collega.

Delitto Senago: confermato ergastolo per Impagnatiello, esclusa premeditazione - Il dramma di Senago si chiude con una sentenza che conferma l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, colpevole del femminicidio di Giulia Tramontano.

Alessandro Impagnatiello è stato condannato anche in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Tramontano, la fidanzata al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio di due anni fa nella loro abitazione a Senago nel Milanese.

Alessandro Impagnatiello condannato anche in secondo grado all'ergastolo per l'omicidio della compagna Giulia Tramontano,che era al settimo mese di gravidanza,2 anni fa nella loro abitazione a Senago.

