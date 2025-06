Quello dei caregiver è il lavoro in nero più diffuso in un Paese che continua a invecchiare

In un’Italia che invecchia rapidamente, i caregiver condividono un peso invisibile ma fondamentale, spesso svolgendo il loro prezioso lavoro in condizioni di totale assenza di tutela. Tra carenze di servizi e precarietà, sono milioni di donne che ogni giorno dedicano se stesse agli altri, illuminando il volto di una solidarietà silenziosa e imprescindibile. È ora di riflettere e agire per riconoscere il loro ruolo e garantirne dignità e supporto.

In Italia milioni di persone assistono ogni giorno un familiare non autosufficiente. Svolgono un ruolo essenziale, supplendo alle carenze di un sistema sociosanitario sempre più fragile. Ma non hanno tutele né sussidi. E per lo più sono donne. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Quello dei caregiver è il lavoro in nero più diffuso in un Paese che continua a invecchiare

