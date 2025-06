Quelle sirene che suonano 24 ore su 24 | i tre anni di accoglienza del Rubicone

Quelle sirene che suonano incessantemente 24 ore su 24, tre anni di accoglienza del Rubicone. Le sirene non smettono mai di suonare per Kateryna. Anche se dal 2022, poche settimane dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, la giovane donna vive in Italia con i due figli, mentre il marito è rimasto nel suo paese a combattere, per lei tenere le orecchie aperte per intercettare il rumore dei bombardamenti significa ascoltare anche la speranza di un ritorno possibile e di un futuro di pace.

Le sirene non smettono mai di suonare per Kateryna. Anche se dal 2022, poche settimane dopo l’inizio del conflitto in Ucraina, la giovane donna vive in Italia con i due figli, mentre il marito è rimasto nel suo paese a combattere, per lei tenere le orecchie aperte per intercettare il rumore dei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: sirene - suonano - anni - accoglienza

Missile lanciato dallo Yemen contro Israele, a Gerusalemme suonano le sirene - Un missile balistico lanciato dagli Houthi in Yemen verso Israele è stato intercettato con successo dalle Forze di Difesa israeliane.

Suonano le sirene! Vai su Facebook

Quelle sirene che suonano 24 ore su 24: i tre anni di accoglienza del Rubicone; Una società dispersa e fatta a pezzi: la Nakba è quotidiana; Ultimo saluto a Francesco. La carica dei giovani a Roma. E sul mare suonano le sirene.

Alluvione due anni dopo, suonano le sirene sul Savio. Il video intervento del sindaco - MSN - Posted: 16 maggio 2025 | Last updated: 16 maggio 2025 ... Come scrive msn.com