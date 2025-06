Quella terza corsia dimenticata Autosole Confindustria all’attacco Pressing sul Governo per i lavori

La gestione dell’ampliamento dell’autostrada Incisa–Valdarno rischia di rallentare o addirittura bloccare un progetto strategico per il territorio. Confindustria Toscana Sud lancia un forte appello al governo, denunciando ritardi e procedure ferme che minacciano lo sviluppo economico della zona. È fondamentale agire tempestivamente per garantire la ripartenza e il completamento di opere essenziali per le imprese e i cittadini, perché il futuro del Valdarno non può aspettare.

Cresce la preoccupazione nel mondo produttivo del Valdarno per il possibile stallo del progetto di ampliamento dell'Autostrada nel tratto Incisa–Valdarno e delle opere complementari collegate. A suonare il campanello d'allarme è Confindustria Toscana Sud, che denuncia con fermezza il blocco delle procedure presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i conseguenti ritardi che stanno interessando interventi ritenuti fondamentali per la mobilità e lo sviluppo del territorio. In questo momento i lavori si stanno concentrando sull'ampliamento del tratto Firenze Sud Incisa Reggello, tuttora in corso.

