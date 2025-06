Queer al Teatro ai Colli

Scopri "Queer al Teatro ai Colli", un affascinante adattamento teatrale dell'omonimo romanzo di William S. Burroughs. Questa pièce intensa e provocatoria narra il viaggio in Sud America di Lee, intriso di ossessioni che cambiano per sempre la sua vita. Un’opportunità unica per immergersi in una narrazione audace e profonda, capace di sfidare le convenzioni. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza straordinaria al Teatro ai Colli.

L’adattamento del romanzo omonimo di William S. Burroughs che racconta di un viaggio in Sud America e di un’ossessione sessuale che trasforma la vita di un uomo di nome Lee. Locandina film ufficio stampa Teatro ai Colli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

