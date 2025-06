Quattro ore | perché i giudici hanno escluso la premeditazione per Impagnatiello

In un procedimento che ha catturato l'attenzione di tutta Italia, la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha deciso di non riconoscere la premeditazione nel tragico omicidio di Giulia Tramontano e del bambino che portava in grembo. Dopo quattro ore di discussioni, nessuno sconto di pena per Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo. La decisione conclude un capitolo doloroso, ma apre anche nuove riflessioni sul dolore e sulla giustizia.

Niente sconti di pena per l'assassino di Giulia Tramontano e del bambino che portava in grembo da sette mesi. Per Alessandro Impagnatiello - il compagno della donna uccisa con una raffica di 37 coltellate nel maggio 2023 a Senago - e la sua legale Giulia Gerardini non c'è stato nulla da fare. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la massima pena giĂ commissionata nella sentenza di primo grado: l'ergastolo. All'ex barman 32enne, nato nel milanese, è stata riconosciuta l'aggravante della crudeltĂ e del rapporto di convivenza, ma non quella della premeditazione. Un dato, quest'ultimo, che ha scatenato numerose polemiche. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Quattro ore": perchĂ© i giudici hanno escluso la premeditazione per Impagnatiello

