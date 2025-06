Quattro giorni da passare con i ventilatori accesi | Italia invasa dal caldo

L’Italia si prepara ad affrontare un’ondata di calore senza precedenti, con i ventilatori che saranno i nostri migliori alleati per sopravvivere ai prossimi quattro giorni. Le temperature record e il sole cocente rendono indispensabile adottare tutte le precauzioni possibili. E mentre il weekend si annuncia rovente, resta alta la sfida di resistere al caldo torrido: ecco come affrontare questa invasione di calore con strategie efficaci e buon umore.

