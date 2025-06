Quattordicesima 2025 per i pensionati | quando arriva a chi spetta e quanto vale

La quattordicesima 2025 per i pensionati sta per arrivare, portando un sorriso in più ai nostri anziani. Con l’erogazione prevista a partire dal 1° luglio, scopriamo chi ne ha diritto e quanto potrà ricevere. L’Inps assicura un pagamento automatico a chi ha almeno 64 anni e un reddito annuo non superiore a 15.688,40 euro. L’importo sarà...

Roma, 25 giugno 2025 – In arrivo il primo luglio le pensioni del mese, arricchite dalla quattordicesima mensilità per i pensionati che rispettano determinati requisiti. L’Inps procederà all’erogazione automatica della somma aggiuntiva a chi, entro il 31 luglio 2025, avrà compiuto almeno 64 anni e possiederà un reddito individuale annuo non superiore a due volte il trattamento minimo, pari a 15.688,40 euro per l’anno in corso. L’importo sarà compreso tra un minimo di 437 euro e un massimo di 655 euro, a seconda del reddito e degli anni di contribuzione. Cos'è la quattordicesima per i pensionati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quattordicesima 2025 per i pensionati: quando arriva, a chi spetta e quanto vale

In questa notizia si parla di: quattordicesima - pensionati - arriva - spetta

Quattordicesima tra giugno e luglio, importi e quando arriva per dipendenti e pensionati. La guida - Se sei curioso di scoprire quando arriverà la quattordicesima tra giugno e luglio, quanto riceverai e come si calcola, questa guida è fatta apposta per te.

Translate postQuattordicesima pensionati 2025: a chi spetta, importo e date Vai su X

Pensioni, quando arriva la quattordicesima 2025 e a chi spetta Vai su Facebook

Quattordicesima 2025 per i pensionati: quando arriva, a chi spetta e quanto vale; La quattordicesima 2025 per i pensionati: quando arriva e come si calcola; Pensioni, In arrivo a luglio la quattordicesima. Ecco a chi spetta.

Pensione di luglio 2025, quando arriva e a chi spetta la quattordicesima - L’1 luglio l’Inps liquiderà la mensilità con pensioni più ricche per i soggetti in possesso dei requisiti della quattordicesima: una somma tra 336 ai 655 euro in più ... Riporta quifinanza.it

Bonus quattordicesima ai pensionati a Luglio 2025: a chi spetta e quando arriva - Ecco quanto spetta e a chi arriva e quali sono i limiti reddituali aggiornati dall'INPS. Scrive ticonsiglio.com