Quarto mandato a Zaia | la commissione del Senato respinge l' emendamento della Lega

Il dibattito sul quarto mandato di Zaia si infiamma: la Commissione del Senato respinge l’emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori, segnando un importante capitolo nel confronto politico regionale. La bocciatura, arrivata dopo il parere del governo, apre nuovi interrogativi sulla continuità amministrativa e le future strategie di leadership in Veneto. Una decisione che potrebbe ridisegnare il panorama politico locale e nazionale.

L’emendamento sul terzo mandato per i governatori, presentato dalla Lega in Senato al ddl in materia di adeguamento del numero di consiglieri e assessori regionali all’esame della commissione Affari costituzionali del Senato, è stato bocciato. Il governo si era rimesso al parere della Commissione. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

