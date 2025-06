Quarta tappa del Campionato Regionale di Skateboard a Parma

Durante l'incontro, l’Assessore Bosi ha ascoltato le aspirazioni e le sfide dei giovani skateboarder, sottolineando l'importanza di promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione. Con entusiasmo, ha condiviso il sostegno del Comune per questa entusiasmante tappa, che promette spettacoli mozzafiato e un grande coinvolgimento della comunità. La giornata si preannuncia un evento imperdibile per appassionati e curiosi, consolidando Parma come capitale dello sport urbano.

L’Assessore allo Sport Marco Bosi ha incontrato, in Municipio, una delegazione di giovani, in vista della quarta tappa del Campionato Regionale di Skateboard, in programma domenica 29 giugno allo Skatepark Paradigna, patrocinato e sostenuto dal Comune di Parma. Durante l’incontro erano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Quarta tappa del Campionato Regionale di Skateboard a Parma

