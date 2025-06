Quarrata tensione davanti ai cancelli di un’azienda

Tensione e attesa si sono respirate questa mattina davanti all’azienda ‘Li bass i’ a Quarrata, teatro della terza fase degli “Strike Days” promossi dai Sudd Cobasla. Una mobilitazione che ribadisce l’importanza di rispettare i diritti sul lavoro e di ascoltare le istanze dei lavoratori. La vicenda si sta sviluppando con momenti di confronto e, speriamo, di soluzione. La situazione rimane calda e al centro dell’attenzione pubblica.

Quarrata (Pistoia), 26 giugno 2025 – Momenti di tensione nella giornata di oggi, 26 giugno, davanti all’azienda italiana ‘ Li bass i’ di Quarrata, da dove è partita la campagna per i diritti sul lavoro promossa dai Sudd Cobasla. Si tratta della terza fase degli “Strike Days”, gli scioperi promossi dal sindacato per chiedere il rispetto dei contratti. Stamani. intorno alle 8.30, davanti alla ditta di via Tevere dove vengono stampati e cuciti capi d’abbigliamento e costumi da bagno per diversi brand della moda è andata in scena la prima manifestazione con la tensione che è salita davanti ai cancelli tanto che il Sudd Cobas ha denunciato un’aggressione di cui è stata vittima la sindacalista Francesca Ciuffi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quarrata, tensione davanti ai cancelli di un’azienda

Lavoro. Sciopero in una azienda di Quarrata.

