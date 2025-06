Quarant’anni dal gemellaggio tra Racalmuto e Hamilton ci si prepara a celebrare l’anniversario del 2026

Quarant’anni di amicizia, cultura e condivisione: nel 2026 Racalmuto e Hamilton celebreranno il loro 40° anniversario di gemellaggio. Per questa occasione speciale, l’associazione Vivi Racalmuto ha annunciato un ambizioso progetto che rafforzerà ulteriormente il legame tra le due comunità, promuovendo eventi, scambi culturali e iniziative che testimoniano il valore di questa storica collaborazione. Un traguardo da vivere insieme, per rafforzare i ponti che ci uniscono e scrivere nuove pagine di storia condivisa.

L’associazione Vivi Racalmuto ha annunciato l’avvio di un nuovo progetto per celebrare nel 2026 il 40esimo anniversario del gemellaggio tra Racalmuto e Hamilton, un traguardo straordinario che segna quattro decenni di storia, cultura, amicizia, fede e appartenenza tra le nostre due comunità. . 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: racalmuto - gemellaggio - hamilton - celebrare

Quarant’anni dal gemellaggio tra Racalmuto e Hamilton, ci si prepara a celebrare l’anniversario del 2026; Racalmuto-Hamilton, passione e dovere rafforzano il Gemellaggio.

Hamilton accoglie Bongiorno, sindaco di Racalmuto - La comunità di Hamilton ha accolto ieri Calogero Bongiorno, il sindaco di Racalmuto, in Sicilia, in un pranzo speciale ospitato dal sindaco Horwath e dalla città di Hamilton. Come scrive corriere.ca