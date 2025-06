Quanto spendono per la difesa le nazioni che fanno parte della NATO? Ecco chi paga di più

La sicurezza collettiva della NATO si basa anche sulla generosità e sull’impegno finanziario dei suoi membri. Ma chi sono i principali contribuenti e quanto spendono davvero per la difesa? Con l’accordo recentemente sottoscritto al summit dell’Aia, i paesi alleati hanno stabilito nuovi obiettivi di spesa, puntando a un investimento pari al 5% del PIL. Scopriamo insieme quali nazioni sono pronte a rafforzare la loro difesa e quanto investono concretamente.

La spesa militare dei paesi membri della NATO rappresenta uno degli indicatori più significativi dell'impegno dell'Alleanza verso la sicurezza collettiva. Con il recente accordo raggiunto durante il summit dell'Aia, i 32 paesi membri hanno stabilito nuovi obiettivi che ridefiniscono il panorama della difesa atlantica. I leader NATO hanno concordato nelle scorse ore un aumento dell'obiettivo di spesa per la difesa al 5% della produzione economica di ciascun paese entro il 2035, più che raddoppiando il precedente target del 2%. Questo nuovo traguardo è strutturato in due componenti: il 3,5% del PIL destinato alla spesa militare pura (truppe e armamenti) e l'1,5% per investimenti più ampi in difesa e sicurezza, inclusi upgrade infrastrutturali, cybersicurezza e protezione dei gasdotti energetici.

