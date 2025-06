Quanto costerà il piano di riarmo europeo e chi lo pagherà davvero

Il piano di riarmo europeo, sancito al vertice della Nato, comporta un impegno finanziario significativo per tutti i Paesi membri. L’Italia dovrà destinare circa 6-7 miliardi di euro in più ogni anno fino al 2035, una cifra importante che solleva dubbi su cosa sarà sacrificato, come la lotta alla crisi climatica e i servizi sociali. Ma chi realmente pagherà questo ambizioso progetto? Scopriamolo insieme.

Il vertice della Nato ha ufficialmente portato tutti i Paesi membri all'impegno di spendere fino al 5% del proprio Pil per il riarmo, nei prossimi dieci anni. Per l'Italia significa investire almeno 6-7 miliardi di euro in più ogni anno, da qui al 2035. E ci rimetteranno soprattutto i piani contro la crisi climatica e i servizi sociali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: riarmo - costerà - piano - europeo

Il 21 giugno, in contemporanea al vertice Nato all’Aja sul piano di riarmo europeo, scenderemo in piazza a Roma con una grande manifestazione nazionale contro guerra, riarmo, genocidio e autoritarismo. Continuiamo a mobilitarci per chiedere al Governo Vai su Facebook

Quanto costerà il piano di riarmo europeo e chi lo pagherà davvero; La corsa al riarmo: dal 2% al 5% del Pil, quanto costerà all'Italia la nuova Nato; Il piano di riarmo europeo da 800 miliardi non è proprio da 800 miliardi.