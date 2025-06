Quanto costa il matrimonio di Jeff Bezos e Laura Sanchez? Dalla cena da 1000 euro a ospite agli abiti della sposa un milione e mezzo di euro | tutti i dettagli

Quanto costa il matrimonio di Jeff Bezos e Laura Sanchez? Dalla cena da 1.000 euro a ospite agli abiti da un milione e mezzo di euro, ogni dettaglio riflette il massimo del lusso e dell'esclusività. Decine di milioni di dollari sono solo un dettaglio per Bezos, ma cosa rende davvero questa celebrazione così straordinaria? È il sogno di un giorno che si trasforma in un capolavoro di opulenza, lasciando tutti senza fiato. La risposta risiede nei dettagli che rendono ogni momento indimenticabile.

Per Jeff Bezos decine di milioni di dollari sono un niente. C’è chi dice 15 chi 30 e chi addirittura 48 (Reuters). Il che non vuol dire che il suo matrimonio con Laura Sanchez non sia il massimo che si possa realizzare oggi sulla terra quanto a lusso, effetti, decorazioni, cibo stellato, abiti griffati, location da Mille e una notte, ospiti da ogni parte del mondo e chiari di luna esclusivi sulla laguna veneziana. È solo che questa cifra, qualsiasi essa sia, paragonata al patrimonio del quarto uomo più ricco del globo secondo Forbes (223,5 miliardi di dollari), rappresenta comunque una quisquiglia della sua ricchezza totale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it