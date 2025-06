Quando si sposa Jeff Bezos il programma completo dei 5 giorni a Venezia

Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio da favola: cinque giorni di celebrazioni, eventi esclusivi e momenti indimenticabili per il sì più atteso dell’anno tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Dai festeggiamenti a tema alle cene di gala, ogni istante è studiato per stupire. Scopriamo insieme il programma completo di questa memorabile avventura nuziale che sta catturando l’attenzione del mondo intero.

Sono già partiti i cinque giorni di festeggiamenti per le nozze super lusso di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: il fondatore di Amazon e la scrittrice – nonché pilota e filantropa – hanno scelto Venezia per pronunciare il fatidico sì. Il loro è il matrimonio più chiacchierato (e criticato) dell’anno: in programma feste a tema, cocktail party, cene eleganti e, ovviamente, la cerimonia nuziale, che si terrà il 27 giugno alla presenza di 250 (selezionatissimi) ospiti, arrivati già in questi giorni in Laguna. Jeff Bezos e Lauren Sanchez, i primi festeggiamenti del matrimonio super lusso. Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono approdati a Venezia nelle scorse ore, mentre i jet privati all’aeroporto “Marco Polo”, con oltre novanta velivoli provenienti da ogni angolo del mondo, stanno trasportando in laguna circa 250 ospiti vip, ciascuno con valigie extralarge e abiti da sogno per un’agenda fittissima di eventi che assomiglia a quella di un festival esclusivo più che a un matrimonio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Quando si sposa Jeff Bezos, il programma completo dei 5 giorni a Venezia

Jeff Bezos e Lauren Sánchez: cena pre-nozze da Diane von Furstenberg e una donazione da 3 milioni a Venezia

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, in programma tra il 26 e il 28 giugno nella Laguna veneziana, evento blindatissimo, sarà sicuramente nel segno del made in Italy.

Questioni di sicurezza impongono dei correttivi nel programma del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La più grande barca a vela del mondo non potrà attraccare, mentre il ricevimento finale è stato spostato dalla Misericordia all'Arsenale

Venezia si prepara a ospitare il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cinque giorni di festeggiamenti

Nozze Jeff Bezos a Venezia, primo party serale in laguna