Quando non ci sarò più… Liliana Resinovich quella lettera prima di sparire | il dettaglio inquietante

Il caso di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata senza vita a gennaio 2022, si arricchisce di un dettaglio inquietante: una lettera d’amore inviata a Claudio Sterpin, dieci giorni prima della sparizione. Quel messaggio, ora rivisitato, potrebbe celare un presagio o un segnale nascosto, gettando nuova luce su un mistero ancora irrisolto. È un enigma che continua a sconvolgere e affascinare, mantenendo viva l’attenzione sull’oscura verità che si cela dietro questa tragica storia.

Il caso di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022, continua a tingersi di nuove, inquietanti sfumature. Al centro dell’attenzione si staglia ora una lettera d’amore, inviata via email da Liliana a Claudio Sterpin, l’86enne “amico speciale” della donna, dieci giorni prima della sua sparizione. Un testo che, riletto alla luce dei tragici eventi, assume i contorni di un presagio, una sorta di estremo, disperato messaggio. Il contenuto della lettera scritta da Liliana Resinovich per Sterpin. “ Quando non mi vedrai e non ci sarò più, tu cercami. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Quando non ci sarò più…”. Liliana Resinovich, quella lettera prima di sparire: il dettaglio inquietante

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la verità, non copro nessuno” - Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

