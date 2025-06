Quando l’ho visto l’ultima volta… Carmen Russo il retroscena su Alvaro Vitali

Quando l’ho visto l’ultima volta, Carmen Russo ha condiviso un retroscena emozionante su Alvaro Vitali. Tra ricordi di set e momenti speciali nella commedia sexy all’italiana, la sua testimonianza rivela un legame profondo e sincero. In un'epoca in cui il cinema italiano ha perso una delle sue figure più emblematiche, il suo ricordo si fa ancora più vivo, ricordandoci l’importanza di celebrare chi ha contribuito a rendere grande il nostro passato cinematografico.

Tra i tanti omaggi che in queste ore stanno arrivando per ricordare Alvaro Vitali, una delle voci più sentite e commosse è quella di Carmen Russo. Attrice, conduttrice e ballerina, ha condiviso con lui numerosi momenti sul set durante la loro esperienza nella commedia sexy all'italiana, in particolare nel celebre film Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento. Un sodalizio artistico che ha lasciato in lei un segno profondo, tanto da spingerla a rilasciare un'intervista accorata ad Arianna Finos per la Repubblica, proprio nelle ore in cui a Roma si celebrano i funerali dell'attore scomparso.